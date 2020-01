Margot Robbie: Harley Quinn e il Joker di Joaquin Phoenix, ecco cosa succederebbe se si incontrassero

Margot Robbie a.k.a. la Harley Quinn cinematografica che vedremo presto di nuovo in azione in Birds of Prey spiega come andrebbero le cose se il suo personaggio e il Joker di Joaquin Phoenix dovessero mai incontrarsi sul grande schermo.

In un'intervista con Capital FM durante il tour promozionale di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), l'interprete del personaggio titolare del film risponde alla domanda del giornalista su come sarebbe un eventuale interazione tra la sua Harley Quinn e il Joker di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix: "Credo che i due personaggi esistano in due mondi davvero diversi, la Gotham di Todd Phillips e la nostra Gotham... Molto diversi. Non so come si potrebbero accorciare le distanze tra le due" premette Margot.

"Ma sono sicura che lo manderebbe completamente fuori di testa. Si appoggerebbe a un lato del frigo e si metterebbe a dire qualcosa tipo 'Hey, J-Puddin', che combini?' e lui 'Mi serve solo un minuto, sono attraversando un periodo di me**a'" conclude ridendo.

Effettivamente, Todd Phillips ha più volte sottolineato quanto il mondo di Joker fosse distaccato da quello degli altri cinecomic DC, utilizzando anche con molta riluttanza il termine stesso, e anzi in alcune occasioni remandovi proprio contro. A tal proposito, la particolare natura della pellicola, il suo "spirito", come ha detto il regista, sembrerebbe essere stata la componente chiave per convincere Joaquin Phoenix ad accettare il ruolo.

Intanto, l'Harley Quinn della Robbie sarà nelle sale dal 6 febbraio con Birds of Prey, per poi tornare nuovamente in The Suicide Squad di James Gunn.