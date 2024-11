Margot Robbie ha dato il benvenuto al suo primo figlio, chi è il marito dell'attrice?

Margot Robbie ha dato il benvenuto al suo primo figlio, un maschietto, con il marito Tom Ackerley, come ha riferito una fonte a PEOPLE. I dettagli sul figlio della Robbie e di Ackerley, compreso il nome e la data di nascita, non sono ancora stati rivelati in via ufficiale.

A luglio, la Robbie aveva fatto la sua prima apparizione dopo la rivelazione di essere in attesa del suo primo figlio, partecipando al torneo di Wimbledon con Ackerley. L'attrice ha indossato un abito a pois bianchi e neri con manica sinistra a scialle e gonna asimmetrica che lasciavano intravedere il pancione. Da allora, Robbie ha sfoggiato diversi look premaman alla moda, tra cui un abito monocromatico bianco a Santa Monica e un vestito nero trasparente in giro per Los Angeles.

Robbie e Ackerley si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set del film drammatico sulla Seconda Guerra Mondiale Suite Francese, dove lui lavorava come assistente alla regia e lei interpretava il personaggio di Celine Joseph, un ruolo minore. Si sono poi sposati nel dicembre 2016 durante una cerimonia privata a Byron Bay, in Australia. I due non hanno mai annunciato il loro fidanzamento prima del grande giorno.

Margot Robbie e Tom Ackerley nel 2023

A giugno, Ackerley ha raccontato al Sunday Times del modo in cui lui e Robbie riescono a bilanciare con successo la loro vita personale e professionale: "Passiamo 24 ore al giorno insieme", ha detto. "È senza soluzione di continuità. Non c'è un meccanismo di accensione e spegnimento. È diventato tutto una cosa sola".

Robbie ha diversi progetti in fase di sviluppo, tra cui A Big Bold Beautiful Journey con Colin Farrell e Phoebe Waller-Bridge. Oltre a essere co-fondatori della società di produzione LuckyChap insieme ad Ackerley, lei e il marito sono anche imprenditori, avendo anche lanciato insieme un brand di gin, Papa Salt.

Una fonte aveva dichiarato a PEOPLE a luglio che "nessuno" sul set di A Big Bold Beautiful Journey del regista Kogonada "sospettava che fosse incinta". La Robbie "è stata super professionale e concentrata durante le riprese", ha spiegato la fonte, aggiungendo: "Ha avuto giornate lunghe, ma non le è sembrato un grosso problema".