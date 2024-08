A Big Bold Beautiful Journey: ecco quando uscirà il film con Margot Robbie e Colin Farrell

La Sony ha fissato l'uscita di A Big Bold Beautiful Journey di Kogonada, film con Margot Robbie e Colin Farrell, per il 9 maggio 2025.

Questa data sembrerebbe escludere il film dalla corsa al Festival di Cannes del prossimo anno, che inizierà solo il 13 maggio. Se ricordate, l'ultimo film di Kogonada, After Yang, è stato presentato in anteprima a Cannes 2021 nella sezione Un Certain Regard.

Colin Farrell mostra il fisico allenato sul set di A Big Bold Beautiful Journey con Margot Robbie

I dettagli del progetto

Big Bold Journey viene descritto come "un racconto fantasioso di due estranei e dell'incredibile viaggio che li unisce". Il film è prodotto da Imperative Entertainment. Come già detto, Kogonada dirigerà il titolo, da una sceneggiatura originale di Seth Reiss (The Menu).

Gli spiriti dell'isola: un primo piano di Colin Farrell

I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, ma è stato detto che si tratta di due sconosciuti che si incontrano a un matrimonio e intraprendono insieme un'avventura guidata dal GPS. Si dice che il film includa viaggi nel tempo e romanticismo. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith e l'esordiente Lucy Thomas.

Kogonada ha stupito con il suo debutto del 2017, Columbus. A questo ha fatto seguito l'acclamata pellicola del 2021 After Yang, con Colin Farrell, Jodie Turner-Smith e la bella di Columbus Haley Lu Richardson.

La sinossi di After Yang recita: "In un futuro prossimo, gli androidi hanno sembianze umane e vivono al fianco degli esseri umani, facendo loro da aiutanti. Nella famiglia di Jake, che vive con la moglie Kyra e la loro figlia Mika, c'è una sola intelligenza artificiale di nome Yang a cui tutti loro sono affezionati, in particolar modo la piccola di casa".

Reduce dall'enorme successo di Barbie, Margot Robbie è il lizza per recitare in Avengelyne, film tratto dal fumetto di Rob Liefeld e prodotto da Warner Bros, di cui sarà anche produttrice. Inoltre, Robbie produrrà Monopoly collaborando con Hasbro e Lionsgate e reciterà nel film basato sul famoso videogioco The Sims di Kate Herron.

Farrell tornerà presto nei panni del Pinguino nella sua serie spin-off di The Batman, The Penguin, che debutterà nel 2026. Reciterà al fianco di Tilda Swinton nel film Netflix The Ballad Of A Small Player.