Margherita Buy: 'Oggi ci sono troppe serie tv con temi violenti'

Margherita Buy, madrina della 13esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale di Vico Equense, ha parlato della sua esperienza da regista e dell'eccessiva violenza presente in tv.

Madrina del Social World Film Festival 2023, Margherita Buy ha puntato il dito contro l'eccesso di violenza che domina le serie tv odierne in una lunga chiacchierata in cui ha parlato anche della sua esperienza da regista debuttante con Volare, pellicola che vede un gruppo di persone riunite per superare la paura di volare.

Venezia 2016: Margherita Buy al photocall di Questi giorni

"Ci sono troppe serie che secondo me si occupano di violenza e divulgano questi messaggi, a me piace che il cinema si occupi di cose interessanti, belle, che facciano sognare, che facciano vedere il mondo com'è" ha dichiarato Margherita Buy dal palco di Vico Equense, nella 13esima edizione che l'ha fortemente voluta come madrina.

"Fare la madrina è sempre una cosa impegnativa però sono molto contenta. Ho sempre cercato di portare sullo schermo delle storie che avessero anche una vicinanza con alcune problematiche sociali. Il cinema sta vivendo un periodo complicato per tutto quello che gli sta succedendo intorno, è come una bella donna che però ha tantissime altre belle donne che gli girano vicino, e quindi forse è proprio per questo che può dare l'attenzione a dei problemi o a delle tematiche più importanti".

Il debutto alla regia

Riguardo ai temi di cui il cinema si dovrebbe maggiormente occupare c'è sicuramente il femminile, "donne che vivono il presente, anche attraverso le storie che non per forza devono essere delle storie noiose, ma anche delle commedie". Ma anche di "immigrazione, disagio sociale, povertà, periferie, ci sono tante cose che il cinema ha affrontato e può continuare ad affrontare in maniera seria".

Dopo una lunga e ricca carriera da attrice, Margherita Buy ha deciso di compiere il salto passando dietro la macchina da presa e firmando la sua prima regia, Volare. "Mi interessava mettermi dall'altra parte per raccontare una" spiega. "È stato interessante perché ho capito anche tante cose su di me come attrice e sul mio rapporto coi registi. Ho visto cosa si prova a stare dall'altra parte, mi sono divertita a dirigere un gruppo di attori stupendi, vedere che ti seguono, che ascoltano quello che gli stai dicendo, è bellissimo".