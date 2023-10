Margherita Buy e la figlia Caterina De Angelis sembrano sorelle sul red carpet della Festa del cinema di Roma

Margherita Buy ha posato per i fotografi insieme alla figlia Caterina De Angelis sul red carpet di Volare, l'esordio alla regia dell'attrice italiana presentato in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma 2023.

Quello che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è stata l'incredibile somiglianza tra madre e figlia, tant'è che non ci si stupirebbe se qualcuno le scambiasse per sorelle. Caterina De Angelis, 22 anni, è nata dal matrimonio di Margherita Buy con il noto chirurgo Renato De Angelis, durato dal 1996 al 2012.

La giovane figlia d'arte ha un ruolo nell'esordio alla regia della madre, Volare, che arriverà nelle sale italiane nel 2024. Avevamo visto Caterina De Angelis anche nella seconda stagione di Vita da Carlo, da poco approdata su Paramount+.

In un'intervista, Margherita Buy ha detto della figlia: "Il regalo più bello è stato quello di preservarla perché non diventasse come me. Ha 22 anni, è seria, studia all'Accademia d'arte drammatica. Vorrei che facesse l'attrice in modo diverso da me, che lavorasse fuori".

Margherita Buy: "Oggi ci sono troppe serie tv con temi violenti"

Su queste pagine potete recuperare la nostra intervista a Margherita Buy e la recensione di Volare.