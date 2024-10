Margaret Qualley: dopo The Substance ci ha preso gusto, in arrivo un nuovo horror

Bella e... psicopatica, l'attrice di The Substance si prepara a tuffarsi in un nuovo viaggio nel genere horror con il preannunciato Victorian Psycho.

The Substance è nei cinema da ieri, ma per Margaret Qualley l'orrore non finisce qui. L'attrice ha già annunciato il suo nuovo impegno nel genere, il thriller psicologico Victorian Psycho diretto da Zachary Wigon, come rivela Deadline.

Ambientato nel 1858, il film seguirà una giovane ed eccentrica governante di nome Winifred Notty (Qualley) che arriva a un remoto maniero gotico noto come Ensor House. Le responsabilità di Winifred includono insegnare ai bambini le buone maniere a tavola ed educarli sulla storia della loro famiglia, il tutto nascondendo le sue tendenze psicopatiche. Mentre Winifred si adatta alla vita a Ensor House, i membri dello staff iniziano inspiegabilmente a scomparire e i proprietari della tenuta iniziano a chiedersi se ci sia qualcosa che non va nella loro nuova governante.

Zachary Wigon dirige da una sceneggiatura dell'autrice Virginia Feito, basata sul suo romanzo omonimo. Le riprese prenderanno il via nel marzo 2025. Il film è prodotto da Dan Kagan, già produttore di Longlegs sotto la sua etichetta Traffic con Sebastien Raybaud e Wigon, in associazione con Anonymous Content. Nick Shumaker e Bard Dorros saranno i produttori esecutivi.

Margaret Qualley tiene un bicchiere in The Substance

Il vizio dell'orrore

Victorian Psycho segnerà la seconda collaborazione tra Margaret Qualley e Zachary Wigon dopo Sanctuary - Lui Fa Il Gioco. Lei Fa Le Regole, presentato in anteprima al TIFF nel 2022 e acquisito da Neon.

Qualley ha osservato: "Lavorare di nuovo con Zach Wigon è un dono raro e non vedo l'ora di entrare in questo mondo contorto che ha creato".

Wigon ha aggiunto: "Non appena ho scoperto questo personaggio assolutamente folle e indimenticabile, ho capito che dovevo far conoscere agli spettatori Winifred Notty. Sono più che entusiasta del fatto che l'intrepida Margaret Qualley porterà in vita questa complicata antieroina. La sceneggiatura di Virginia Feito è un'audace miscela di psicodramma, satira, sangue e mistero. Con il produttore appassionato di horror Dan Kagan e il supporto di Anonymous, non vedo l'ora di realizzare Victorian Psycho".