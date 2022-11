Mare Fuori: la serie Rai è finalista ai C21 International Drama Award

La serie Rai Mare Fuori è tra i finalisti del C21 International Drama Award nella categoria Best returning drama series, il vincitore verrà annunciato il 1 dicembre all'interno del Content London 2022. La distribuzione internazionale della serie, co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, è gestita da Beta Film.

La serie, arrivata alla sua terza stagione, prossimamente in onda su Rai 2, racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti nel carcere minorile di Napoli. Mare fuori grande successo di Rai 2 ha conquistato il pubblico on-demand con 50 milioni di visualizzazioni su Raiplay e su Netlix dove è stata per 18 settimanenella top ten italiana delle serie più viste.

Mare fuori 2: Valentina Romani in una foto di scena della serie

La nuova stagione introdurrà una storia d'amore gay che nascerà dietro le sbarre del'Istituto Minorile; il sito di Davide Maggio riporta: "Che la serie trasmessa da Rai 2 fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più. Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all'interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione di Mare Fuori è qualcosa che va oltre. Ed è meritevole d'attenzione. Non per la questione in sé, ça va sans dire. Ma la serie, riuscendo a raccontare i giovani con una straordinaria aderenza alla realtà, è un utilissimo strumento nelle mani di chi ha qualche anno in più per comprendere chi ha qualche anno in meno."

I personaggi coinvolti in questa nuova storyline non sono ancora stati rivelati, ricordiamo però che alcuni mesi fa due attrici di Mare Fuori, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, furono interrotte, mentre si baciavano durante uno shooting fotografico, da una suora che le voleva 'salvare dal demomnio'.