Mare Fuori: Massimiliano Caiazzo è fidanzato con Elena D’Amario di Amici

Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D'Amario ballerina di Amici si sono fidanzati: gli indizi social hanno trovato conferma da alcune voci provenienti dal mondo della serie televisiva ambientata a Napoli.

Mare fuori è diventata improvvisamente una serie cult, seguitissima sui social, grazie anche al passaggio su Netflix, dove da alcune settimane sono disponibili le due stagioni del progetto ambientato all'interno di un carcere minorile napoletano. I giovani protagonisti sono diventati oggetto di gossip, le ultime voci riguardano Massimiliano Caiazzo, che nelle serie interpreta Carmine Di Salvo.

Secondo gli indizi raccolti da Whoopsee l'attore, 26 anni, si è fidanzato con Elena D'Amario, 32 anni, ballerina di Amici in passato legata al cantautore Enrico Nigiotti, anche lui ex Amici e al ballerino Alessio La Padula. Sul profilo Instagram del sito si legge: "La ballerina di "Amici" e l'attore, infatti, negli scorsi giorni hanno condiviso nelle loro stories su Instagram una serie di canzoni e simboli comuni che sembrerebbero far pensare a una possibile connessione. Impossibile non citare anche i like' ai rispettivi post e il fatto che i due si seguano sui social, fatti più comuni, però, di quegli indizi che sembrano invece coincidere in tutto e per tutto".

La relazione tra Massimiliano Caiazzo è Elena D'Amario è stata confermata, in gran segreto, anche da alcune voci di dentro della serie partenopea. Mare Fuori 3 uscirà il prossimo anno, probabilmente a febbraio, anche se la data non è stata ancora rivelata.