Mare Fuori 2, episodi 9 e 10 in onda stasera su Rai2: le anticipazioni

Tornano stasera su Rai2, alle 21:20, le storie di Mare fuori 2 e dei ragazzi rinchiusi nell'Istituto di detenzione minorile.

Nella nuova stagione, in onda oggi con la penultima puntata, ogni detenuto si troverà di fronte, come uno specchio, la propria famiglia, e verrà chiamato a compiere una scelta: seguirne le orme o rinnegarle?

Nelle anticipazioni degli episodi 9 e 10 Carmine capisce chi è il colpevole dell'omicidio e si procura un'arma per ucciderlo mentre il ricordo di Nina lo tormenta. Filippo tenta di chiarire con Naditza. Edoardo esce in permesso per il battesimo di suo figlio, ma prima va a trovare Teresa che vede in compagnia di un altro ragazzo. Sasà si ritrova a riflettere sul suo reato mentre Lino gli è vicino. Viola continua il suo tentativo di far riavvicinare Gemma al suo vecchio fidanzato.

Carmine escogita un piano con l'aiuto di Pino per far uscire Pirucchio dall'isolamento. Filippo intuisce quello che sta accadendo e ripudia Carmine come amico per scuoterlo dai suoi propositi di vendetta. Gemma legge la lettera che Fabio le ha inviato e combatte con il sentimento che prova per lui. Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino. Entra in IPM Mimmo, amico di Edoardo che ha il compito di farlo scappare.

La colonna sonora della seconda stagione di Mare fuori, prodotta e distribuita da RaiCom è firmata ancora una volta da Stefano Lentini e vede proseguire la collaborazione con Raiz, nella canzone "Amore che fa male", e con Matteo Paolillo, autore di "Sangue Nero", con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).