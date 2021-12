Mare Fuori 2, episodi 11 e 12 in onda stasera su Rai2: le anticipazioni dell'ultima puntata

Tornano stasera su Rai2, alle 21:20, le storie di Mare fuori 2 e dei ragazzi rinchiusi nell'Istituto di detenzione minorile.

Quella in onda oggi sarà l'ultima puntata della nuova stagione.

Nelle anticipazioni degli episodi 11 e 12: Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre che il vero colpevole non è lui. Filippo e Carmine decidono di fuggire servendosi del piano organizzato per Edoardo ma non sanno che dietro il piano c'è Wanda Di Salvo che vuole uccidere Edoardo. Ora sono in pericolo di vita.

Filippo e Carmine, dopo essere scampati all'esecuzione destinata ad Edoardo, corrono a fermare il matrimonio di Naditza. Rosa, la sorella di Ciro, entra in carcere e rivela a Edoardo che Mimmo è un infame che ha tradito. La ragazza minaccia Carmine che nel frattempo è rientrato in IPM. Cardiotrap, saputo che Gemma ha visto Fabio, corre dal ragazzo deciso a troncare quel rapporto una volta per tutte. Tra Kubra e Pino suonano sempre più forte le campane dell'amore.

La colonna sonora della seconda stagione di Mare fuori, prodotta e distribuita da RaiCom è firmata ancora una volta da Stefano Lentini e vede proseguire la collaborazione con Raiz, nella canzone "Amore che fa male", e con Matteo Paolillo, autore di "Sangue Nero", con le voci di due giovani attori e protagonisti della serie: Cardiotrap (Domenico Cuomo) e Gemma (Serena Codato).