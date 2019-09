Addio a Mardik Martin, morto lo sceneggiatore di Taxi Driver e Mean Streets

E' morto a Los Angeles all'età di 82 anni Mardik Martin, storico collaboratore di Martin Scorsese, sceneggiatore di Taxi Driver e Mean Streets.

Nato in Iran da famiglia armena e cresciuto in Iraq, da giovane Mardik Martin ha lavorato presso un distributore cinematografico per poi trasferirsi negli USA per studiare economica alla New York University. Nel 1961 cominciò a frequentare il dipartimento di cinema ed è qui che avvenne l'incontro con Martin Scorsese. ben presto i due cominciarono a collaborare dando via, nel 1964, al corto It's Not Just You, Murray, per poi realizzare l'opera prima di Scorsese, Who's That Knocking at My Door? e il documentario Italianamerican.

Tra i primi a commemorare la scomparsa di Mardik Martin sui social è lo sceneggiatore Howard Rodman.

My friend and colleague Mardik Martin died this morning. You may know him for his writing in Mean Streets, Raging Bull, New York New York.



To say that Mardik was one of a kind is a wild understatement. No one—no one—will ever fill those shoes.



— ʜᴏᴡᴀʀᴅ ᴀ. ʀᴏᴅᴍᴀɴ (@howardrodman) September 12, 2019

Mardik Martin ha collaborato con Martin Scorsese co-firmando Mean Streets e successivamente New York, New York. Dopo aver partecipato al documentario L'ultimo valzer, Martin trascorse un anno e mezzo a fare ricerche sulla vita del pugile Jake LaMotta e collaborò con Paul Schrader alla sceneggiatura di Toro scatenato, conquistando una nomination ai Golden Globe.

Dopo un periodo di dipendenza dalla cocaina, lo sceneggiatore divenne professore di scrittura alla NYU. La sua ultima sceneggiatura è Il Padre di Fatih Akin (2014). Nel 2008 è stato realizzato un documentario sulla sua vita, Mardik: Baghdad to Hollywood.