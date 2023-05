Marco Tullio Giordana dirigerà La vita accanto, scritto e prodotto da Marco Bellocchio

Annunciato il nuovo progetto dell'autore de La meglio gioventù Marco Tullio Giordana. Come rivela Variety, Giordana si appresta a dirigere La vita accanto, scritto insieme al collega Marco Bellocchio, che sarà anche produttore del film.

Le riprese inizieranno il 5 giugno a Vicenza. A quanto anticipato, La vita accanto è un dramma psicologico su una giovane donna di talento alle prese con un profondo rifiuto a causa del suo aspetto.

Il nuovo progetto di Marco Tullio Giordana è tratto dall'omonimo romanzo premiato della scrittrice italiana Mariapia Veladiano su una ragazza di nome Rebecca che, fin dal momento della nascita, viene ostracizzata dalla sua famiglia e dal mondo che la circonda "perché non si conforma ai canoni estetici della bellezza", come ha spiegato il regista a Variety.

Il dramma di un aspetto fisico fuori dai canoni

"Il suo aspetto fisico suscita grande turbamento in sua madre, che la rifiuta e poi precipita in una profonda depressione. Tutta la sua adolescenza è segnata dalla vergogna e dal desiderio di nascondersi dagli altri". Ma sin dall'infanzia, Rebecca rivela straordinarie capacità musicali. Sua zia, sorella gemella di suo padre e famosa concertista, riconosce il suo talento e prende Rebecca sotto la sua ala protettrice.

A interpretare la zia sarà Sonia Bergamasco, vera pianista oltre che attrice. Paolo Pierobon, che interpreta Papa Pio IX in Rapito di Marco Bellocchio, in Concorso a Cannes, sarà il padre benestante di Rebecca, un importante ginecologo. Sua madre sarà interpretata da Valentina Bellè, apparsa di recente nella serie originale Disney+ The Good Mothers, che ha vinto il premio Berlinale Series.

Per il ruolo di Rebecca da adolescente, Giordana ha scelto la giovane pianista italiana Beatrice Barison, qui al suo debutto come attrice.

La vita accanto, ambientato tra la fine degli anni '80 e il 2000, sarà girato a Vicenza e dintorni. La sceneggiatura è co-firmata da Giordana, Bellocchio e Gloria Malatesta. Il regista ha rivelato che, nel corso della stesura dello script, Marco Bellocchio ha realizzato numero disegni che verranno utilizzati per il diario di Rebecca nel film.