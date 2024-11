Marco Tullio Giordana e Matilda De Angelis tra gli ospiti del Linea d'ombra Festival 2024

In corso a Salerno la manifestazione crossmediale dedicata a cinema, musica, fumetto e alle altre arti, ecco gli ospiti in arrivo nei prossimi giorni.

In corso fino al 16 novembre a Salerno il Linea d'Ombra Festival 2024, appuntamento autunnale dedicato al cinema, ma anche a teatro, danza, musica, videogiochi, fumetto e nuove tecnologie. Tanti gli ospiti di questa edizione, tra cui si segnalano la star di Citadel: Diana Matilda De Angelis e Marco Tullio Giordana.

Dopo Pilar Fogliati, che ha aperto l'edizione 2024 raccontando il suo percorso artistico, e dopo i registi di The Bad Guy 2, che hanno introdotto i primi due episodi della serie Prime Video, ma anche a Luca Barbareschi e Pietro Sermonti, oggi, giovedì 14 novembre, tocca a Marco Tullio Giordana, maestro del cinema italiano, raccontarsi in un incontro che ripercorrerà la sua carriera. A lui sarà consegnato il Premio Maestri del Cinema, in riconoscimento del suo contributo culturale straordinario.

Venerdì 15 novembre approderà a Salerno Matilda De Angelis, che incontrerà il pubblico del Linea d'ombra raccontando il suo percorso e i suoi ruoli interpretati finora che spaziano dalla commedia al dramma. L'interprete della serie action Prime Video Citadel: Diana riceverà, inoltre, il premio speciale Linea d'Ombra. Sabato 16 novembre, a chiusura della manifestazione, spazio a Enzo D'Alò e alla sua ultima fatica, Mary e lo spirito di mezzanotte.

La sinossi

Come rivela la nostra recensione di Mary e lo spirito di mezzanotte, protagonista della storia è una bambina di 11 anni che ama cucinare e spera di entrare nella prestigiosa scuola locale, ma la madre Scarlett non ha né il tempo né l'abilità di seguirla in cucina. Chi la sostiene è la nonna Emer, che però finisce in ospedale per un improvviso malore. Per allenarsi e rendere il suo soggiorno in ospedale più piacevole, Mary decide comunque di cucinarle qualcosa, prendendo spunto da un vecchio ricettario di famiglia e facendosi aiutare da Tansey, una misteriosa ragazza che sembra conoscere molto bene la nonna.