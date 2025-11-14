Marco Mengoni a Sanremo 2026? "Mai dire mai": le parole del cantante al TG1

Basta una frase, detta sorridendo al TG1, per scatenare il panico (in senso positivo) tra i fan: Marco Mengoni non esclude un ritorno al Festival di Sanremo 2026. Il cantante, reduce da un'autunno pienissimo tra tour nei palazzetti e concerti all'estero, alla domanda sul possibile comeback all'Ariston ha risposto con il suo classico stile, lasciando tutto in sospeso. Nessun sì, nessun no. Solo quell'idea di "dipende dal progetto" che, nel linguaggio dei fan, suona come un gigantesco: tenetevi pronti.

Dal tour europeo al singolo di Natale: Marco Mengoni non si ferma mai

Marco Mengoni a Sanremo 2023

In attesa di capire se lo rivedremo davvero in gara al Festival di Sanremo 2026, Mengoni sta vivendo uno dei momenti più intensi della sua carriera. Dopo i concerti negli stadi e il duetto estivo con Annalisa, è partito con un nuovo giro nei palazzetti e da metà novembre porterà la sua musica anche fuori dall'Italia, da Ginevra a Stoccarda, passando per Zurigo, Francoforte, Londra, Monaco e Madrid.

Come se non bastasse, ha appena pubblicato Coming Home, singolo natalizio in inglese nato - racconta - dal bisogno di tornare nei luoghi che fanno sentire davvero al sicuro. Un mood che con Sanremo ha molto a che fare, visto quanto quel palco abbia segnato le sue "molte vite" artistiche.

Perché il ritorno a Sanremo 2026 sarebbe un colpo da maestro

Carlo Conti

La storia tra Marco Mengoni e la kermesse è una vera saga: dal terzo posto del 2010 con Credimi Ancora alla vittoria con L'Essenziale, dal trionfo recente con Due Vite fino al ruolo di co-conduttore nel 2024.

Proprio pensando a un percorso così intenso e pieno di svolte, al TG1 ha confidato: "Quante vite in sedici anni di carriera? Una, ma molto intensa e quindi adesso aspetto la seconda. Tornare al Festival di Sanremo? Perché no?! Dipende sempre dal progetto. Io sono sempre quello dell'ultimo momento e quindi non lo so, ma mai dire mai. Non so ancora cosa succederà".

Ogni volta che ha messo piede all'Ariston, qualcosa nella sua carriera è cambiato marcia: ecco perché l'ipotesi di rivederlo in gara al Festival di Sanremo 2026 fa gola non solo ai fan, ma anche agli addetti ai lavori. Sarebbe il nome perfetto per assicurarsi ascolti da capogiro, social trend e meme.

Da Fedez a Elodie, chi sono gli altri nomi papabili per la nuova edizione del Festival

Elodie a Sanremo 2025

Mengoni, però, non sarebbe l'unico pezzo da novanta. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, sul palco del Teatro Ariston potremmo rivedere Fedez di nuovo in coppia con Marco Masini. Si parla anche di Elodie insieme a Rkomi, di Alfa reduce dal tormentone estivo, e di possibili debutti come quelli di Tommy Cash, Luchè e Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.

Uno scenario da Festival super pop, in cui il ritorno di Marco Mengoni a Sanremo 2026 sarebbe la ciliegina sulla torta. Arriverà l'annuncio ufficiale nelle prossime settimane?