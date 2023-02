Marco Mengoni a Fabio Fazio: "Ci sono rimasto un poco male per l'assenza di donne nella Top Five"

Marco Mengoni da Fabio Fazio ha ribadito il suo dispiacere per l'assenza di donne nella Top Five della Finale del Festival di Sanremo 2023

Marco Mengoni da Fabio Fazio ha ribadito quanto detto sul palco dell'Ariston subito dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2023. Il cantante, che ha trionfato alla kermesse canora per la seconda volta, è rimasto male perchè nella Top Five degli artisti che si sono contesi la vittoria non c'erano donne.

Marco Mengoni sabato notte ha vinto la 73esima edizione di Sanremo, dominando per tutte le cinque serate le classifiche parziali, compresa quella dei duetti. Appena ritirato il trofeo, ha voluto dedicarlo alle colleghe donne, assenti dai primi cinque posti della classifica finale del Festival. Da Fabio Fazio, Marco Mengoni ha spiegato il motivo della sua dedica. "Ci sono rimasto un po' male, oltreoceano ai vertici delle classifiche sono tutte donne, non ho capito perché da noi no".

Marco nel corso del programma ha anche rivelato di aver timore delle interviste di Luciana Littizzetto. "Ma non è vero, ma guarda che sei veramente una merda", ha detto scherzando la comica piemontese. "Quando sei venuto al mio, al nostro, Sanremo ti ricordi com'eri morto prima di entrare? Ti ricordi che avevi paura, che avevi le mani fredde e io ti ho preso per mano e ti ho portato sul palco. Ti ricordi quanta fortuna ti abbiamo portato?". Marco Mengoni ha risposto: "Sì, sì mi ricordo".

La puntata è disponibile su Raiplay.