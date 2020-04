Marco D’Amore, l'incontro streaming con l'attore di Gomorra il 23 aprile

Marco d'Amore sarà ospite degli incontri della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano in diretta streaming il 23 aprile alle ore 14:30.

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, e delle disposizioni che prevedono la sospensione dell'attività didattica in presenza la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti si è subito attivata per garantire lezioni a distanza per tutti i suoi studenti, ma anche per continuare a mantenere vivi quei momenti di condivisione, confronto e apertura che da sempre la contraddistinguono.

Gomorra: Marco D'Amore in un momento sul set del sesto episodio, quarta stagione

É proprio in questo spirito che da giovedì 23 aprile riprenderanno gli Incontri della Civica, trasmessi in diretta su facebook.com/scuoladicinema.milano, con un ospite davvero d'eccezione: Marco D'Amore. Attore, autore, produttore, regista, da sempre impegnato a 360° tra teatro, cinema e televisione, ma soprattutto "uno di noi", ex studente delle Scuole Civiche.

Nel corso dell'incontro ripercorreremo con lui le tappe del suo straordinario percorso umano e artistico, dalla formazione alla Civica Scuola d'Arte Drammatica, agli esordi sul palcoscenico, dalle regie teatrali, al cinema, alla televisione, fino al debutto dietro la macchina da presa per dirigere L'Immortale. Il film, in cui Marco D'Amore torna a interpretare Ciro Di Marzio, l'iconico personaggio che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, è stato uno dei successi cinematografici della passata stagione, unanimemente apprezzato da pubblico e critica, ma rappresenta anche un esperimento di crossmedialità senza precedenti nel mondo della serialità, uno spin off che farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra - La Serie.

Modera l'incontro Ira Rubini, docente delle Civiche e giornalista di Radio Popolare.