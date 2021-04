Marcello Mastroianni e Sophia Loren: l'intervista in TV è uno show, tra battibecchi, parolacce e complicità

Durante un'intervista di Dick Cavett Marcello Mastroianni e Sophia Loren diedero vita ad uno show semplicemente memorabile, nel video si alternano battibecchi, strafalcioni linguistici, parolacce e una complicità e un affiatamento degni di "Ieri, oggi, domani".

La Loren, durante l'intervista, ad un certo punto definì Mastroianni un "latin lover" al che il leggendario attore italiano rispose mandandola scherzosamente a quel paese. In seguito, su richiesta dell'intervistatore, tentò di spiegare, in inglese, il significato dell'espressione "latin lover" utilizzando la parola "fucker", che in realtà in slang americano significa "coglione".

Dopo questa gag, Sophia dichiarò: "Marcello è davvero meraviglioso perché non parla molto bene la lingua e qualunque cosa dice pensa di poterla dire. Lo adoro, quando lavoriamo assieme siamo molto calmi, possiamo discutere una scena in un modo molto naturale, molto razionale. Per me è come un fratello, un amico, un membro della mia famiglia."

Al che Mastroianni rispose: "Devo dire che è sempre tutto perfetto con Sophia, l'unica cosa che mi turba è che lei è sempre pronta di mattina, alle otto e trenta in punto è già in piedi. Divento molto nervoso a causa della sua puntualità visto che io inizio a svegliarmi intorno alle due del pomeriggio."