Marcello Mastroianni: la mostra Marcello antidivo di successo, a Lucca dal 21 settembre al 27 ottobre

Verrà inaugurata al pubblico sabato 21 settembre a Palazzo Pfanner, Lucca, la mostra MARCELLO L'ANTIDIVO DI SUCCESSO, a cura di Alessandro Orsucci. L'esposizione omaggio a Marcello Mastroianni, realizzata in occasione del Lucca Film Festival 2024, sarà visitabile fino al 27 ottobre 2024.

L'esposizione è un omaggio ad uno degli attori italiani più famosi al mondo, Marcello Mastroianni, di cui quest'anno si celebra il centenario dalla nascita (28 settembre 1924).

Marcello Mastroianni fa 100: quello che forse non sapevate sull'attore (visto attraverso scatti inediti)

La Mostra

Marcello Mastroianni in Divorzio all'italiana

La mostra celebrerà anche il legame speciale che Marcello Mastroianni aveva con Lucca, visto che la sua amata casa di campagna si trovava sulle colline lucchesi, a Pescaglia, un casale settecentesco comprato negli anni Settanta dove trascorreva molto del suo tempo libero insieme alla famiglia e ai più grandi nomi del cinema che lo venivano a trovare.

MARCELLO L'ANTIDIVO DI SUCCESSO, attraverso la vita e la carriera di Mastroianni, documenta quasi 60 anni della storia del nostro paese, dal Neorealismo alla Commedia all'italiana. Presenta manifesti originali, locandine, fotobuste e bozzetti facenti parte del corredo pubblicitario dell'epoca all'uscita dei film, tutti proveniente dalla sterminata collezione di Alessandro Orsucci. Centrale in questa esposizione è anche la musica per film, con un allestimento unico di colonne sonore originali in vinile, composte da Maestri quali Nino Rota, Carlo Rustichelli, Armando Trovajoli, Ennio Morricone, per citarne alcuni, corredate di copertine originali anch'esse, spesso disegnate, insieme a libri e spartiti musicali.

MARCELLO L'ANTIDIVO DI SUCCESSO a cura di Alessandro Orsucci 21 settembre - 27 ottobre 2024 Palazzo Pfanner | Lucca, Via degli Asili, 33 orari di apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 18 costo biglietto incluso nella VISITA ALLA RESIDENZA Intero 4.5€ | Ridotto 4€ (Ragazzi 12-16 anni / Studenti / Adulti > 65 anni) | Gruppi (>10) 4€