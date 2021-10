Marcello Mastroianni, la causa di morte del grande attore

Il 19 dicembre 1996 Marcello Mastroianni morì all'età di 72 anni: l'attore tre volte candidato all'Oscar si spense dopo una lunga malattia, la causa di morte fu un tumore al pancreas che non gli impedì di continuare a lavorare anche se, ormai sfinito a causa del suo male, era arrivato a recitare quasi sempre seduto.

Marcello Mastroianni in Divorzio all'italiana

Poco prima della morte Marcello realizzò, durante la lavorazione del suo ultimo film, Viaggio all'inizio del mondo di Manoel de Oliveira, una lunga auto-confessione che è considerata da molti il suo testamento spirituale. Il suo ultimo impegno professionale, invece, fu la commedia Le ultime lune nei teatri italiani.

A causa delle tre fleboclisi al giorno, come accennato in precedenza, Mastroianni recitava quasi sempre seduto e molte date previste non furono realizzate a causa dell'aggravarsi dello stato di salute. Dopo un malore fu l'attore stesso a chiedere di non andare avanti con la tournée e decise di tornare a Parigi.

Una giornata particolare: un primo piano di Marcello Mastroianni

Marcello Mastroianni morì pochi mesi dopo nel suo appartamento di Parigi, stroncato dalla malattia e assistito dalla figlia minore, Chiara; al suo capezzale non mancò neanche Catherine Deneuve, la madre di sua figlia, e fu proprio lei a tenergli la mano fino all'ultimo. Nonostante l'addio sia avvenuto nella capitale francese, le spoglie del leggendario attore riposano nel cimitero del Verano, a Roma.