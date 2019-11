Maratona Zombieland ai The Space Cinema: ecco quando!

Ai The Space Cinema, in occasione dell'arrivo di Zombieland: Doppio colpo, arriva la maratone della saga: ecco dove e quando assistere alle proiezioni!

Arriva la maratona di Zombieland nei The Space Cinema, con l'anteprima dell'atteso sequel Zombieland- Doppio colpo: dieci anni dopo il cult movie, è stata organizzata una speciale cinemaratona dedicata a tutti gli appassionati del genere. L'appuntamento è per mercoledì 13 novembre alle ore 20.00 con la proiezione del primo dei due film diretti da Ruben Fleischer, Zombieland (2009) e, a seguire, alle ore 22.00, l'anteprima del sequel: Zombieland - Doppio Colpo.

Il film, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernicke Dave Callaham, vede, dieci anni dopo la prima pellicola, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone ancora insieme sul grande schermo. Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare forme di zombie evolute rispetto al primo lungometraggio e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno, inoltre, fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

Zombieland: Doppio colpo: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone durante una scena

Originariamente gli sceneggiatori avevano intenzione di coinvolgere Ryan Reynolds e affidargli la parte di Albuquerque. I due autori hanno spiegato che i tanti impegni dell'attore, professionali e personali, hanno impedito di averlo a disposizione sul set, decidendo quindi di assegnare il ruolo a Luke Wilson.

Le prevendite sono aperte e disponibili sul sito ufficiale sul sito ufficiale al seguente link oppure sull'app ufficiale di The Space Cinema. Lo spettacolo da acquistare è quello delle ore 22.00. Il biglietto è valido per entrambi i film ma può essere usato anche solo per la visione dell'anteprima.