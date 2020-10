Mara Venier, la foto su Instagram nasconde un inquietante dettaglio: "Ma quell'uomo..."

Mara Venier ha pubblicato una foto su Instagram per condividere con fan e amici la gioia per il compleanno di sua figlia Elisabetta Ferracini. Una classica foto di gruppo con torta, apparentemente uguale a tante altre foto che si scattano ai compleanni. Tra i commenti però qualcuno ha notato un dettaglio un po' inquietante sull'uomo accanto alla porta e ha chiesto delucidazioni alla conduttrice di Domenica In.

Oltre a Mara Venier, nella foto ci sono altre otto persone, tra cui sua figlia Elisabetta Ferracini, che soffia su 52 candeline - Mara l'ha avuta da giovanissima - poi il marito della conduttrice di Domenica In, Nicola Carraro, e poco distante, un uomo in piedi, accanto alla porta della stanza. Un uomo anziano, senza capelli, dall'aspetto distinto e ben vestito, che al contrario degli altri, non sembra non sembra seguire con partecipazione il momento del taglio della torta di Elisabetta.

L'utente mariantonietta69, alla quale questo dettaglio non è sfuggito, chiede alla conduttrice: "Auguri, ma quel signore affianco alla porta e vero o e finto?" e Mara, col solito entusiasmo conferma: "è finto, io lo amoooo!"

Altri utenti hanno commentato divertiti questo insolito dettaglio: "Allora non sono l'unica ad averlo notato" "Anche io mi ero soffermata sul signore accanto alla porta"- scrive qualcuno, mentre altri ne convengono che è un dettaglio un po' inquietante. Qualcuno, più tranchant, sentenzia che è "una cosa di cattivo gusto".

"Il manichino sembra una persona vera" - ribadisce qualcuno - "nonostante sapessi della sua presenza a casa tua. Comunque siete meravigliosi, tanti auguri di cuore ad Elisabetta!"

Insomma, una scelta un po' eccentrica per arredare una casa: a noi, con le dovute distanze, ha ricordato un po' The Boy, l'horror in cui una coppia di coniugi vive con il fantoccio di un bambino, Brahms, che accudiscono come se fosse un bambino vero. Chissà se il signore distinto che è collocato accanto alla porta in casa di Mara Venier è altrettanto esigente come il ragazzino del film.

Battute a parte, tra gli altri commenti ricevuti dalla foto di Mara Venier su Instagram, spiccano quelli di Jerry Calà - ex compagno della conduttrice - Dalila Di Lazzaro, Salvo Sottile e tantissimi altri.