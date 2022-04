Mara Venier annuncia “farò Domenica In anche l’anno prossimo”

Mara Venier non lascia Domenica In, la conduttrice sarà al timone della trasmissione anche nell'edizione 2022/2023. L'annuncio è arrivato ieri, nel corso della puntata del 10 aprile, a darlo è stata la stessa Venier durante un'intervista a Jovanotti.

Mara Venier quintuplica, la conduttrice veneta nella stagione 2022/23 sarà per la quinta volta il volto di Rai1 della domenica pomeriggio. Nonostante ad ogni inizio stagione 'zia Mara' annunci che l'edizione che sta per iniziare sarà l'ultima che condurrà, poi, puntualmente, cede alle richieste dell'azienda e del pubblico, e torna al timone.

Questa volta la Venier non ha aspettato lo scoop delle testate specializzate ma ha giocato d'anticipo, dando lei stessa la notizia. Nella puntata del 10 aprile, Mara ha avuto come primo ospite Jovanotti. Verso la fine della chiacchierata, la conduttrice ha strappato all'artista una promessa, il prossimo anno sarebbe stato nuovamente negli studi di Domenica In. "Allora vieni qua " gli ha detto, e poi " perché io farò Domenica In anche l'anno prossimo, così l'ho detto pubblicamente".

Anche quest'anno, Mara Venier ha ottenuto ottimi ascolti, nonostante sia stata spesso sconfitta da Amici, il talent di Maria De Filippi che Mediaset ha spostato dal sabato alla domenica proprio per contrastare lo strapotere del diretto competitor. Nelle ultime settimane, Mara è tornata a dominare la fascia pomeridiana, Anna Tatangelo ed il suo Scene da un matrimonio sono risultati troppo deboli contro lo storico programma di Rai 1.