Mara Venier: "Posso dire di no a tutto ma non a Domenica In. Vorrà dire che registrerò Amici"

Questa Domenica In sarà l'ultima di Mara Venier? Sembrava di sì in base a un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ma nella conferenza stampa di presentazione del suo programma domenicale la conduttrice ha espresso posizioni sicuramente meno nette.

Già lo scorso anno Mara Venier aveva detto di voler lasciare Domenica In, poi le insistenze dei dirigenti di Rai1 e la passione per il suo lavoro, e magari la speranza di poter condurre nuovamente il programma con il pubblico in studio, hanno convinto 'zia Mara' a restare al comando del contenitore domenicale ancora per un altro anno. Alla vigilia del debutto della nuova stagione, Mara Venier aveva spiegato a Oggi: "basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso... anche quest'anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me".

Nella conferenza stampa di ieri, però, la Venier ha voluto stemperare i toni di quelle affermazioni quasi apocalittici: "Non è che non mi vedrete mai più in tv, su questo facciamo le corna, per carità. Ma questo contenitore è molto faticoso. Ogni anno a fine trasmissione, è vero, affermo: questa è l'ultima volta. Poi la scorsa stagione ci sono stati una serie di incidenti di percorso che ricorderete. Ma la verità è che a Domenica In non so dire di no, quando arriva il direttore di rete io ci penso due minuti e dico di sì. So dire di no a tutto il resto, ma non so dire no a Domenica In".

Così, anche in questo 2021, si appresta a partire con un'altra stagione da tenere sulle spalle, domenica dopo domenica, a partire dal 19 settembre, puntuale alle 14:00. E per le prime due settimane dovrà fare attenzione anche alla concorrenza di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale5 nello stesso orario: "Maria è un'amica autentica, mi ha chiamato, è stata molto carina. Io sono una grande appassionata di Amici, vorrà dire che registrerò le puntate per poi vederle dopo. E' una corazzata, vincerà lei, probabilmente. Però, insomma, siamo due professioniste che fanno il proprio lavoro con passione e con cuore".