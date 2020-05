Mara Venier: “Con Domenica In avanti fino al 28 giugno”

Mara Venier ha annunciato che Domenica In non terminerà alla fine di maggio ma proseguirà per un altro mese.

Domenica In e Mara Venier continueranno a farci compagnia fino al 28 giugno, la conduttrice lo ha confermato ieri in diretta. La trasmissione sarebbe dovuta terminare come consuetudine l'ultima domenica di maggio.

La RAI ha rivisto tutti i palinsesti in questo periodo che ha sconvolto anche la programmazione televisiva. Domenica In è stato uno dei contenitori più riusciti anche nella sua versione 'restiamo a casa'. Mara Venier è stata brava a non far pesare l'assenza del pubblico e degli ospiti in studio con una serie di collegamenti sempre molto brillanti, grazie anche alla sua carica vitale. Ieri pomeriggio ha annunciato che la RAI le ha chiesto di posticipare di un mese la fine della trasmissione:"Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno - ha spiegato - allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica se la zia ce la fa". Alla fine salutando Romina Power, anche ieri ospite in collegamento, si è augurata di poter aver in studio qualche ospite durante l'ultima puntata.