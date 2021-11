Mara Venier a Domenica In, la caduta è un disastro: ecco cosa è successo

Mara Venier è caduta nello studio Domenica In durante la pausa pubblicitaria: lei torna a condurre ma la trasmissione chiude in anticipo.

Paura per Mara Venier a Domenica In, la conduttrice è caduta in studio durante la pausa pubblicitaria. Quella che ormai tutti chiamano affettuosamente Zia Mara, è tornata davanti alle telecamere con una borsa di ghiaccio sulla testa, prima ha detto di voler abbandonare la conduzione, poi ha resistito ed è andata avanti ma Domenica in ha chiuso con 15 minuti di anticipo.

La puntata del 21 novembre verrà ricordata a lungo dagli spettatori di Domenica in, che, seppur rassicurati, tuttora stanno manifestando il loro sostegno a Mara Venier chiedendo di essere aggiornati sulle sue condizioni di salute. La conduttrice infatti è stata vittima di una rovinosa caduta, sfuggita alle telecamere perché il tutto è successo durante la pausa pubblicitaria trasmessa dopo il gioco di Pierpaolo Pretelli.

Quando la linea è tornata allo studio è stato proprio l'ex gieffino ad annunciare il fattaccio: "C'è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità", ha detto Pierpaolo e poi la regia ha mandato in onda alcune canzoni fino al ritorno in studio di Mara. La Venier si è presentata visibilmente sofferente con una borsa di ghiaccio sulla testa, dove già stava iniziando a crescerle un bernoccolo. Lei stessa ha raccontato quello che le era successo, anche per rassicurare il marito: "Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, so' caduta di faccia con gli occhiali. Non me la sento di continuare, però sto bene. Va avanti tu Pierpaolo Pretelli, te la senti? Adesso abbiamo Memo Remigi, facciamolo entrare".

Mara poi ci ha ripensato e ha provato a continuare "C'ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l'intervista. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti", ha detto chiedendo di mettere uno sgabello anche per Pierpaolo in maniera che potasse stare al suo fianco "per qualsiasi evenienza".

Dopo l'intervista a Memo Remigi Mara Venier ha presentato Giuseppe Zeno, tra i protagonisti della nuova serie Blanca, ma dopo il promo della fiction Mara ha chiesto scusa all'attore e ha lasciato lo studio. Il programma si è chiuso con 15 minuti di anticipo.