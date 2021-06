Mara Venier condurrà Una Voce Per Padre Pio 2021: Al Bano e Romina tra gli ospiti

Una Voce Per Padre Pio 2021 andrà in onda su Rai 1 domenica 4 luglio 2021 e sarà Mara Venier a presentare il programma benefico che vedrà tra gli ospiti anche Al Bano e Romina.

Sarà Mara Venier a condurre Una Voce Per Padre Pio 2021: il programma a scopo benefico torna a Pietrelcina dopo un anno di assenza forzata. La trasmissione andrà in onda il prossimo 4 luglio su Rai1.

Domenica 27 giugno 2021 si chiude una stagione fortunatissima per Mara Venier, la conduttrice con Domenica In ha dominato il pomeriggio festivo, gli ascolti hanno puntualmente battuto i diversi competitor nella stessa fascia oraria.

Il programma va in vacanza ma Mara Venier sarà ancora sugli schermi il prossimo 4 luglio su Rai1: la conduttrice infatti ha deciso di accettare la proposta fattagli dalla rete di presentare Una Voce Per Padre Pio 2021. Ad accompagnarla ci saranno due ospiti d'eccezione: Al Bano e Romina.

"Zia Mara" ha confermato i rumors in un'intervista a Oggi, dove ha rivelato "Mai come quest'anno sento il bisogno di belle emozioni, di sentimenti puri, di onestà intellettuale. Finalmente ho detto sì. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci".

Mara Venier ha approfittato dell'intervista per raccontare come si è avvicinata alla figura di Padre Pio: "fu Sandro Mayer a farmi conoscere la sua grandezza. Essere lì, nella piazzetta di Pietrelcina, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c'è posto per la meschinità. L'amore vince sempre".

Una Voce Per Padre Pio, creato da Enzo Palumbo, è finalizzato alla raccolta di fondi per l'associazione 'Una voce per Padre Pio Onlus'. Lo scorso anno, grazie al progetto "Aggiungi un Posto a Tavola", ha distribuito tonnellate di cibo a famiglie della Campania, del Lazio e della Puglia messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria.