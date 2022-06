Mara Venier festeggia l’anniversario di matrimonio poi sbotta su Instagram per via di Renzo Arbore

Mara Venier ha festeggiato su Instagram l'anniversario di matrimonio con Nicola Carraro: la conduttrice sotto il post ha sbottato contro un follower che le ricordava la sua relazione con Renzo Arbore. I due sono stati legati negli anni novanta, dopo la prima rottura tra il conduttore e l'attrice Mariangela Melato.

Nicola Carraro e Mara Venier si sono spostati il 28 giugno del 2006, ieri quindi hanno festeggiato 16 anni di matrimonio, i due si sono conosciuti nel 2000, è stata la stessa conduttrice di Domenica In a rivelarlo tempo fa con un post su Instagram nel quale, tra l'altro, aveva scritto "Il 19 settembre del 2000 ci siamo incontrati per la prima volta amore mio,... sono passati 21 anni ed io ti amo sempre di più". I due si sono conosciuti ad una cena organizzata da Melania Rizzoli, un'amica comune e, anche se lei era fidanzata con un giornalista, è scoppiata la scintilla che non si è ancora spenta.

Nel post celebrativo dell'anniversario di matrimonio Mara Venier ha affermato "Sono già 16 anni... Buon anniversario amore mio". Sotto ai numerosi commenti di felicitazione per Zia Mara ed il marito, qualcuno, inopportunamente, ha voluto ricordare il rapporto tra Renzo Arbore e la conduttrice, finito nel lontano 1997, quindi ben 25 anni fa. "Auguri di cuore, ma Renzo Arbore resta nel cuore", ha scritto il follower.

Mara Venier, si sa, non è una che le manda a dire, e, sotto al post del suo pseudo fan ha replicato "Sinceramente sotto questo post Arbore non c'entra niente...magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere cazzate", poi è ritornata a festeggiare l'anniversario delle nozze celebrate da Walter Veltroni, a quei tempi primo cittadino della capitale.

A settembre Mara Venier tornerà per il quinto anno consecutivo a condurre Domenica In, su Renzo Arbore, invece, è stata incentrata una puntata di Techetechete' su Rai 1.