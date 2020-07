Mara Maionchi, il marito scrive "Su Rai1 ci sono troppi gay" ma lei lo sgrida sonoramente

Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi, ha parlato in un post su Facebook di una presunta lobby gay su Rai1, ma sua moglie l'ha sonoramente sgridato in pubblico.

Lite social per Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno: lui parla su Facebook dei troppi gay su Rai1, a suo dire, e lei, da sempre vicina alla comunità LGBT, lo sgrida pubblicamente tra i commenti del post poi rimosso.

Non si sa bene cosa o chi abbiano spinto Alberto Salerno, apprezzato paroliere e discografico, nonché marito di Mara Maionchi, a scrivere su Facebook "Ma com'è che su Rai Uno ci sono un sacco di gay? Che è cambiato qualcosa?", ma è successo. Immediate le reazioni alle sue parole, tra chi sostiene la sua affermazione e il suo pensiero, e chi invece insiste sulla scorrettezza di quanto scritto. Anche perchè, come sottolineano in molti, al momento il solo gay dichiarato a lavorare per il primo canale RAI è Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te.

A sorpresa, però, tra tutti i commenti ne è apparso uno che ha messo subito a tacere la polemica: è quello di Mara Maionchi, moglie di Alberto Salerno fin dal 1976, che ha scritto "Ma cosa c..zo dici, ti tolgo i social!".