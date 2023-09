Italia's Got Talent 13: la parola ai giudici Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano

Abbiamo intervistato la nuova spumeggiante squadra dei giudici dell'imminente edizione di Italia's Got Talent su Disney+, in cui debuttano le new entry Lamborghini e Lame, oltre ai nuovi conduttori Aurora e Fru (dei The Jackhal).

A partire da oggi 1° settembre Italia's Got Talent debutta in esclusiva su Disney+. Quest'anno, il noto show prodotto da Fremantle Italia prende una nuova direzione, debuttando per la prima volta sulla piattaforma streaming e regalando al pubblico nuovi episodi da gustare ogni sette giorni. Lo show si svilupperà lungo nove settimane, attraverso sei fasi di audizioni, due semifinali e, naturalmente, l'attesissima finale. Tra le varie novità di quest'edizione va segnalato che il Golden Buzzer non spedirà il concorrente in finale, bensì in semifinale.

Italia's Got Talent: una foto della tredicesima edizione

Ma non è tutto: questa tredicesima edizione di Italia's Got Talent si presenta con un cast rinnovato e insolito. Aurora e Fru dei celebri The Jackal faranno il loro debutto come conduttori del programma al posto di Lodovica Comello. Per Aurora Leone, in special modo, si tratta di un ritorno a casa. La conduttrice, infatti, aveva fatto divertire il pubblico come comica esordiente nel 2019, proprio su questo stesso palco, classificandosi quinta.

Una giuria rinnovata

I giudici saranno, invece, Frank Matano, presente sin dalla sesta edizione, e l'iconica Mara Maionchi, che porta avanti il suo ruolo dal lontano 2011. Ad arricchire ulteriormente il tavolo, due freschissimi nuovi volti molto amati dai giovani: Elettra Lamborghini e la stella dei social media di fama mondiale, Khaby Lame. Dalle esibizioni canore alla comicità, dalla danza all'illusionismo, dall'acrobazia all'arte dell'addestramento animale, senza dimenticare strumentisti, ventriloqui, imitatori e performance fuori dall'ordinario, i giudici saranno chiamati a scovare nuovi artisti da lanciare nel mondo dello spettacolo. Questi talenti, provenienti da ogni angolo del mondo, sono accomunati dalla speranza di catturare il tanto desiderato "Golden Buzzer" dai giudici e dall'opportunità di emozionare e intrattenere il pubblico.

Italia's Got Talent: una foto della tredicesima edizione

Italia's Got Talent ha dato vita a vere e proprie stelle, sia a livello nazionale che internazionale. Molti dei partecipanti che hanno calcato questo palcoscenico hanno raggiunto il successo nella televisione, nella musica e sui social media, sia in Italia che oltre i confini. Nomi come Max Angioni, la stessa Aurora Leone, Francesco Arienzo, Toni Bonji, Mary Sarnataro, Andrea Paris e gli Urban Theory rappresentano solo alcuni esempi di coloro che, grazie a questa piattaforma, hanno trasformato il loro talento in un successo duraturo.

Squadra che vince non si cambia

A latere della conferenza stampa inaugurale, abbiamo potuto incontrare da vicino i giudici e i conduttori di questa nuova edizione. Già dalla conferenza stampa è risultato evidente come siano diventati una squadra affiatatissima, pur essendo diversissimi tra loro, forse merito di quella schiettezza e "genuinità" che li ha accomunati nel percorso di questa nuova edizione di Italia's Got Talent. Tenerissimo, poi, il rapporto che si è creato tra la veterana Maionchi e il giovanissimo Lame, che non solo le ha regalato un salvadanaio in cui mettere un euro ogni volta che dirà una parolaccia, ma che la ricopre di attenzioni da vero gentleman.

Italia's Got Talent: Elettra Lamborghini in una foto della tredicesima edizione

I sei protagonisti di IGT, se dovessero presentarsi a un provino oggi, non riproporrebbero lo stesso repertorio degli esordi, in particolare Matano, partito con gli scherzi telefonici improponibili su un palco. L'esordiente Khaby Lame cambierebbe completamente strategia: "Mi metterei a dire qualche cosa, inizierei a parlare con la gente". Elettra Lamborghini rifarebbe le stesse cose, perché "Caval vincente non si cambia". Fru, invece, si esibirebbe nel riconoscimento delle bandiere dei vari Paesi, perché negli anni si è esercitato a riconoscerle al primo colpo. Aurora Leone, per essere alla pari, vorrebbe specializzarsi nelle province d'Italia. Rimane sul "misterioso" Mara Maionchi, che invece rifarebbe "lo stesso provino che ha fatto per X-Factor, che "non posso ripetere qui, perché a quest'ora ci sono i bambini".

Il segreto del successo? Lavorare!

Superare un provino è il primo step per farsi riconoscere, ma non basta per diventare artisti di successo. Il segreto per Mara Maionchi è "Lavorare. Insistere, migliorare, riguardare ciò che si è fatto, cambiare le cose che anche a te non piacciono, osservare cosa fanno gli altri. Se non lavori, non succede niente, neanche al comico. Tutte le espressioni artistiche hanno il problema del lavoro alla base". Frank Matano si è allacciato alla risposta della Maionchi, dicendo: "Sono due facce della stessa medaglia, una cosa che è sia entusiasmante sia deprimente e super preoccupante allo stesso tempo è il fatto che non ce l'hai mai fatta veramente. In un attimo questo mestiere può finire, ti tiene sulle spine propri per quello che dice Mara, ti obbliga a cercare di fare meglio, ma quando ti senti arrivato è pericoloso".

Italia's Got Talent 13: Frank Matano in una foto della tredicesima edizione

Abbiamo chiesto a Matano se nell'edizione che andrà in onda dal 1° settembre ci sarà qualcosa a livello di Bello Bello, la hit surreale di Federico Martelli diventato un tormentone e lui ci ha regalato un'anteprima del programma: "Di surreale che mi ha colpito, perché non è un vero e proprio spoiler, c'è stato un signore con gli alluci talmente forti che spaccavano delle noci e ne andava orgogliosissimo. Davvero da vedere, molto plus e molto Disney".

Fortunatamente non hanno mai avuto a che fare con concorrenti indispettiti da un verdetto negativo, che li abbiano inseguiti per cercare di convincerli del loro talento. Al contrario la Lamborghini ha contattato qualcuno degli esclusi per ingaggiarli: "Io ne avrei inseguito qualcuno che era davvero moto bravo. Mi sono appuntata dei nomi che vorrei coinvolgere nei miei tour". Ribatte Aurora: "A voi non succede, perché dopo che li rifiutate vengono da me e Fru a sfogarsi e siamo noi che li dobbiamo consolare". Tocca a Khaby Lame la chiosa di quest'intervista, che potete vedere a video in calce al testo, con una promessa: "Ne vedrete delle belle, perché succedono tante cose assurde. Ci sarà davvero da divertirsi, perché noi siamo un gruppo unito, ci facciamo tante risate e ve le farete pure voi".