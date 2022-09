Manifest 4: il trailer annuncia la data di uscita

Manifest 4, grazie al trailer condiviso durante l'evento Netflix TUDUM, ha ora una data di uscita: il 4 novembre, come svelato dal trailer.

Nel video si vedono i protagonisti mentre vanno alla ricerca della verità su quanto accaduto, cercano di capire come sopravvivere e compiono delle sconvolgenti scoperte.

La quarta stagione di Manifest concluderà la storia ed è composta da due parti da 10 episodi.

La storia riprenderà due anni dopo il brutale omicidio di Grace che ha sconvolto la vita della famiglia Stone, ora devastata e in crisi mentre Ben continua a essere in lutto per sua moglie ed è alla ricerca della figlia Eden, che è stata rapita.

Consumato dal suo dolore, Ben ha rinunciato al suo ruolo come co-capitano, lasciando Michaela alla guida, una situazione al limite dell'impossibile considerando che ogni mossa dei passeggeri è controllata. L'arrivo di un misteroso passeggero con un pacco per Cal cambia tutto quello che conosciamo del Volo 828 e si dimostrerà la chiave per svelare dei segreti importanti.

Manifest ha debuttato su NBC nel 2018 e, inizialmente, il creatore Jeff Rake aveva previsto uno sviluppo su sei stagioni. Il cast dello show annovera i nomi di Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.