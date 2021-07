Maneskin, il video di I wanna be your slave supera il record di Ghali su Youtube

I Maneskin hanno superato il record di Ghali per il maggior numero di views fatte su YouTube in 24 ore per un video italiano: dal momento del rilascio in sole 14 ore I wanna be your slave è stato visualizzato da 4.4 milioni di persone.

Il video di I wanna be your slave dei Maneskin ha superato il record di Ghali e adesso detiene il primato italiano di views totalizzate su Youtube nell'arco delle 24 ore. Al gruppo romano sono bastate 14 ore dal momento del rilascio per infrangere questo nuovo record.

La scalata al successo dei Maneskin continua, dopo il trionfo all'Eurovision 2020 il gruppo romano non si ferma. In questi mesi Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno raggiunto una serie di successi inaspettati: sono il gruppo italiano più ascoltato del mondo su Spotify, hanno superato abbondantemente il miliardo e mezzo di streaming totali. Nella Uk Singles Chart nel mese scorso hanno piazzato nei primi dieci posti addirittura due brani: I Wanna Be Your Slave e la cover di Beggin dei The Four Seasons. Mai nella storia un'artista italiano aveva raggiunto questo traguardo.

Ieri I Maneskin hanno pubblicato il video di I Wanna Be Your Slave, un evento attesissimo che in pochi minuti ha conquistato anche i social. Il successo sui social si è riversato sulle visualizzazioni di Youtube, I Maneskin hanno ottenuto il record per un'artista italiano di visualizzazioni fatte nelle prime 24 ore dal rilascio del video, il primato apparteneva a Cara Italia di Ghali dal 2018.

I Wanna Be Your Slave ha superato il rapper milanese in 14 ore con più di 4.4 milioni di views. E non solo, Cara Italia in 24 ore aveva totalizzato 226 like, mentre il video dei Maneskin in meno di 24 ore ha già superato i 980mila like e ben 55mila utenti hanno commentato il video diretto da Simone Bozzelli, vincitore della 35esima Settimana Internazionale della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia con il corto J'Adore.