Maneskin, Victoria De Angelis a seno nudo sul palco a Vienna (VIDEO)

Il seno nudo di Victoria De Angelis e Il suono dei Maneskin hanno conquistato Vienna: la band italiana si è esibita al Nova Rock Festival e lo show è stato particolarmente hot, grazie anche all'outfit della bassista del gruppo.

I vincitori di Sanremo 2021 e dell' Eurovision 2021, sono ormai conosciutissimi anche all'estero, non solo con il brano che ha vinto le due kermesse canore ma anche con i loro nuovi successi come 'I wanna be your slave', che ha scalato le classifiche nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America.

L'esibizione della band romana era attesissima al Nova Rock Festival, dedicato all' heavy metal e all'alternative rock. I Maneskin non hanno deluso le aspettative, la loro carica rock si è unita ad una sensualità che oramai è il marchio di fabbrica dei vincitori di Sanremo.

I Maneskin, che da poco sono diventati testimonial del brand Gucci, hanno indossato per questo concerto delle magliette senza maniche a maglia fine e i consueti pantaloni di pelle nera. I seni nudi di Vittoria erano ben visibili, la bassista si è mostrata molto più trasgressiva della tappa in Belgio, dove ha suonato con due pezzetti di scotch nero sui capezzoli.

Damiano, durante l'esibizione, si è levato la maglietta e, a torso nudo, si è lanciato in mezzo al pubblico, pronto ad accoglierlo, proprio come succede alle star del rock e dell'heavy metal. Il lancio nella folla è stato provato, con successo, anche da Thomas Raggi, il chitarrista del gruppo. Lo show musicale e visivo è stato molto apprezzato dal pubblico, come mostrano i video pubblicati sui social.