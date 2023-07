Maneskin a Roma: Damiano David cita Totti ma dimentica le parole della sua canzone (VIDEO)

Durante il primo concerto dei Maneskin all'Olimpico di Roma, Damiano David ha citato le parole di Francesco Totti ma ha dimenticato quelle della sua canzone, I Wanna Be Your Slave.

Il primo concerto dei Maneskin all'Olimpico di Roma (si replicherà stasera)ha infiammato gli animi dei fan ma anche di Damiano David, che è apparso davvero emozionato su quel palco. "Io di solito sto là" ha detto il frontman della band, grande tifoso romanista, indicando la curva Sud. E proprio a uno dei simboli della sua squadra del cuore ha "chiesto aiuto" per superare un momento molto intenso.

A venirgli incontro è Francesco Totti e il suo discorso di commiato dalla Roma e dal calcio giocato: "Rubo le parole di un grande, permettetemi di avere paura". Ha iniziato così Damiano David dopo i saluti di rito al pubblico, al suo pubblico. "Per noi arrivare a un palco del genere è sempre stato un sogno. Essere qui è un traguardo ma ogni traguardo è il nostro punto di partenza". Un'emozione trascinante, la sua, che l'ha portato anche, cosa insolita per loro, a ringraziare gli altri membri della band, Victoria, Thomas ed Ethan: "Per me arrivare qui è sempre stata un'ossessione, un chiodo fisso. Tante volte mi capita di ringraziare voi e il nostro team, ma tra noi quattro non ci siamo mai ringraziati. Quindi, grazie per avermi permesso di arrivare qui".

E sarà stata colpa delle emozioni o del gran caldo, Damiano David ha ricordato quelle di Totti ma ha dimenticato le parole di una sua canzone, I Wanna Be Your Slave. Scuse di rito ("Scusate, anche i migliori sbagliano") e applausi dei 60.000 dell'Olimpico, il frontman dei Maneskin è ripartito con la stessa grinta di sempre.