Maneskin, quando Damiano David "recitò" in Un medico in famiglia (VIDEO)

Anche Damiano David dei Maneskin si è unito alla grande famiglia di Nonno Libero 'recitando' in Un medico in famiglia

Anche Damiano David, nel lontano 2016, ha fatto parte della famiglia allargata di Nonno Libero. Il leader dei Maneskin, infatti, ha avuto modo di "recitare" nell'undicesimo episodio della decima stagione di Un medico in famiglia.

Il frontman dei Maneskin appare in una puntata della decima stagione di Un medico in famiglia nei panni di un tale Luigi Pacchiarotti, un ragazzo che Bobò, il figlio di Lele Martini, cerca su Facebook. Ecco svelato il trucco, quindi. Damiano David non ha propriamente recitato sulla fiction di Rai1 ma ha semplicemente prestato il suo volto per "interpretare" un profilo Facebook.

Questa incredibile coincidenza era già emersa qualche anno fa ma non aveva generato scalpore mediatico alcuno. Adesso, dopo la vittoria dei Maneskin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo e alla 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest, Damiano David è davvero nella bocca di tutti. Nel frattempo, i quattro sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 34 milioni di ascoltatori nell'ultimo mese e hanno raggiunto l'ennesimo record storico conquistando la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano Beggin, oltre ad avere altri due brani nella classifica mondiale, ovvero I Wanna Be Your Slave in posizione numero 8 e Zitti e buoni in posizione numero 37.

Recentemente, i Maneskin hanno destato scalpore per il videoclip di I Wanna Be Your Slave. Pochi giorni fa, invece, Victoria de Angelis dei Maneskin è stata fotografata in compagna della sua ragazza.