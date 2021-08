Maneskin, Victoria de Angelis con la sua ragazza: le foto del bacio

Mentre era in giro per Roma, Victoria de Angelis dei Maneskin è stata fotografata nel momento in cui dava un bacio alla ragazza che sta frequentando. La foto è stata pubblicata dal settimanale Diva e Donna. La bassista del gruppo vincitore di Sanremo 2021 recentemente ha dichiarato la sua bisessualità.

In un'intervista a Vanity Fair, Victoria de Angelis ha parlato della sua sessualità ricordando la prima volta che ha capito di essere attratta da una ragazza: "quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po' disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa". Ma Victoria ha sempre avuto le idee molto chiare, già a sei anni non tollerava le distinzioni tra maschile e femminile: "Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo", ha rivelato al periodico di moda e cultura.

Nella foto pubblicata dal settimanale Diva e Donna, Victoria De Angelis bacia la ragazza che starebbe frequentando. Vittoria è in sella al motorino, indossa una canotta bianca, e la ragazza la saluta con un bacio sulle labbra prima che la componente del gruppo più cool del momento vada via. Il settimanale non rivela l'identità della ragazza.

Se la vita sentimentale sembra andare bene, quella professionale procede a gonfie vele: Victoria De Angelis e il suo gruppo continuano a raccogliere successi. Dopo aver piazzato due brani nei primi dieci posti della Uk Singles Chart, i Maneskin sono partiti alla conquista degli Stati Uniti grazie alla rivisitazione di I Wanna Be Your Slave, alla quale ha collaborato Iggy Pop, una delle icone del movimento punk che nel corso degli anni ha spaziato dall'hard rock al pop.