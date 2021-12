Måneskin ospiti a X Factor 2021 nella serata finale

I Måneskin saliranno sul palco di X Factor 2021 come ospiti d'onore della serata finale, in onda su SKY il prossimo 9 dicembre: l'annuncio di Ludovico Tersigni dopo la prima manche della semifinale è stato una versa sorpresa.

Dopo un anno di successi e di riconoscimenti a livello planetario, la band romana torna sul palco da cui tutto ha avuto inizio.

Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione. Contano attualmente oltre 3,7 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Dopo un anno di successi, con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro, i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

Giovedì prossimo non saranno però da soli sul palco di Assago: super ospiti internazionali già annunciati saranno i Coldplay, la band che ha cambiato la storia della musica pop con all'attivo 868 milioni di album venduti e 844 milioni di streaming. Oltre 100 milioni di album venduti e 107 premi nella loro carriera. La band ha da poco pubblicato "Music of Spheres", il loro nono album da studio entrato direttamente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo e affermandosi come il primo album in UK a superare le 100.000 copie vendute in una settimana dal 2019.

I Coldplay tornano in Italia come protagonisti della serata finale di X Factor 2021 come superospiti internazionali dopo la partecipazione del 2015.