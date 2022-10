Maneskin: Damiano si commuove sul palco: le emozionanti parole per il nonno scomparso pochi giorni fa (VIDEO)

Lacrime sul palco per Damiano David dei Maneskin: il frontman del gruppo romano si è commosso ricordando il nonno scomparso pochi giorni fa. Il cantante, durante il tour in Messico dei vincitori dell'Eurovision Song Contest 2022, si è esibito con una toccante versione di The Loneliest.

Tre giorni fa Damiano ha annunciato su Instagram la morte del nonno, in un post pubblicato su Instagram, accanto alla foto del nonno ha scritto: "Mi hai portato su quella Fiat500 ovunque avessi bisogno di andare. Mi hai fatto assaggiare il vino e fumare la prima sigaretta. Mi hai portato la focaccia e il prosciutto BBBUONO e fino all'ultimo secondo ti sei vantato di essere "il nonno del cantante". Mi hai fatto ridere, tanto, ma oggi mi fai anche un pó piangere. Grazie di tutto. Per sempre, Gingi piccolo".

Parole che testimoniano l'affetto che il giovane artista provava nei confronti 'del nonno del cantante'. Ieri 26 ottobre il tour dei Maneskin ha fatto tappa in Messico, il gruppo si è esibito al Pepsi Center WTC, dove si è registrato l'ennesimo sold out del Loud Kids Tour.

Prima di cantare The Lioneliest, l'ultimo successo del gruppo, capace di diventare in 24 ore il brano più streammato al mondo, Damiano ha voluto ricordare il nonno: "Come molti di voi sanno, mio ​​nonno è morto un paio di giorni fa. La mia famiglia voleva suonare una canzone al suo funerale, quindi sono molto orgoglioso di dire che questa è l'ultima canzone che mio nonno ha sentito nella sua vita"

Subito dopo Damiano ha iniziato a cantare ma spesso ha dovuto fermarsi, preso dalla commozione, le sue pause sono state coperte dal pubblico, i messicani avevano già imparato le parole del brano ed hanno aiutato Damiano David ad arrivare alla fine della sua commovente performance.