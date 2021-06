Maneskin: Damiano David salva la vita a Victoria De Angelis: il video è virale

Damiano David dei Maneskin ha evitato che Victoria De Angelis fosse travolta da uno scooter: come si vede nel video, il gruppo era ad Amsterdam e la bassista era rimasta ferma sulla pista dedicata alle biciclette e alle moto. I riflessi del frontman hanno evitato che Victoria fosse travolta da uno scooter.

I Maneskin dopo la vittoria all'Eurovision 2021 hanno superato i confini italiani e sono diventati una band internazionale, pochi giorni fa il gruppo è entrato al settimo posto della top 10 inglese, con il loro brano I Wanna Be Your Slave. C'è di più: nella top 100, anche se in discesa, troviamo anche Zitti e Buoni, il brano con cui hanno trionfato a Rotteradam e la loro Beggin nella versione dei Four Season.

Ieri i Maneskin erano ad Amsterdam per una serie di interviste e per salutare i loro numerosi fan olandesi che li aspettavano in strada e, proprio in occasione di uno di questi incontri, è stata sfiorata la tragedia. Appena scesi dalla macchina Damiano David e il resto della banda si sono fermati per parlare con i loro beniamini, dimostrandosi come sempre disponibili e cordiali, ma Victoria non si è accorta che era rimasta ferma sulla pista ciclabile dedicata ai mezzi che camminano su due ruote. Chi è stato in Olanda e negli altri paesi nord europei sa che su quella pista i mezzi sfrecciano a velocità sostenuta, infatti uno scooter stava per travolgere Victoria che si è salvata grazie al pronto intervento di Damiano che l'ha presa per un braccio e l'ha trascinata su un marciapiede.

Passata la paura, nel video successivo pubblicato sui social, si sente Damiano David che tra il serio e lo scherzoso rimprovera Victoria De Angelis per non averlo ringraziato abbastanza. "non mi ha inc..to per niente" le dice il frontman e la bassista che gli risponde "non e vero, ti ho detto grazie". I due poi si abbracciano tra le risate divertite dei fan dei Maneskin che hanno assistito e ripreso la scena.