Maneskin: Damiano David bacia Thomas Raggi l'esibizione è "senza paura" (VIDEO)

Nel giorno del Pride in Italia Damiano David dei Maneskin ha baciato Thomas Raggi alla TV polacca: al termine dell'esibizione al Polsat SuperHit Festiwal 2021 il frontman ed il chitarrista si sono dati un bacio sulle labbra, un gesto simbolico in una nazione dove i diritti della comunità Lgbtq non sono tutelati.

Dopo la vittoria all'Eurovision 2021 il gruppo italiano è diventato famoso in tutto il mondo, la loro 'I wanna be your slave' è entrata nella top ten della Uk Chart ed è disco d'oro in Polonia. Proprio in questo paese ieri il gruppo romano è salito sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021, dove ha eseguito il suo ultimo successo con la solita energia che il pubblico di Sanremo e quello dell'Eurovision 2021 ha apprezzato e premiato.

Al termine dell'esibizione, Damiano David ha voluto sottolineare ancora una volta il sostegno dei Maneskin alla comunità Lgbtq baciando sulle labbra il chitarrista Thomas Raggi. Subito dopo il frontman si è rivolto al pubblico e, in un paese in cui i diritti della comunità non sono tutelati, ha detto: "Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso baciare in questo modo senza aver alcun tipo di paura. E pensiamo anche che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi caz.o vogliono. Grazie Polonia e ricordate che l'amore non è mai sbagliato": un gesto ancora più importante se pensiamo che è stato fatto in un paese in cui esistono delle "zone Lgbtq-free".