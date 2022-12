Maneskin: Damiano David canta a squarciagola Massimo Ranieri per caricarsi prima di un concerto

I Maneskin sono attualmente impegnati nel loro "Loud Kids", tour di concerti iniziato quest'anno al concludersi delle restrizioni per il Covid-19 e che proseguirà per buona parte del 2023.

La band capitanata da Damiano David ha fatto tappa nelle principali città del mondo, dagli Stati Uniti alle capitali europee. Molto a proprio agio con i social, i componenti della band spesso condividono frammenti della loro vita in viaggio. Nelle ultime ore è stato diffuso su YouTube e TikTok un video in cui Damiano canta a squarciagola, con grande intensità e gesti teatrali, 'Se bruciasse la città' di Massimo Ranieri.

All'inizio del video si vede il frontman spostarsi dal proprio camerino e rivolgersi alla bassista Victoria De Angelis e a chi le sta accanto, dicendo: "State rovinando il mio Massimo Ranieri", sottintendendo che con le loro chiacchiere ad alta voce non gli permettono di ascoltare in pace la canzone 'Se bruciasse la città'. Damiano, quindi, torna nel camerino e canta a squarciagola la canzone di Ranieri, gettando in aria l'acqua contenuta in una bottiglietta, e al termine della performance (avvenuta sotto gli occhi divertiti di Victoria), dice: "Ok, ora sono carico". Damiano ha sempre dimostrato gusti molto vari e, durante il tour in corso, si è anche esibito in una cover di TU TU TU TA TA Ta del cantante napoletano Kekko Dany.

Dal pop patinato di The Loneliest al neomelodico per Damiano David non esistono confini. Qui sotto potete vedere il video in cui David canta 'Se bruciasse la città'.

