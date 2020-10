Mandela - La lunga strada verso la libertà, Nelson Mandela morì durante la premiere: la reazione delle figlie

Durante la premiere londinese di Mandela - La lunga strada verso la libertà, le sorelle Zindzi Mandela e Zenani Mandela, che erano tra il pubblico, sono state informate tramite cellulare della notizia che il loro padre Nelson Mandela era appena morto.

I produttori della pellicola le hanno immediatamente interpellate per capire se sarebbe stato opportuno posticipare la proiezioni o meno, le due sorelle hanno insistito affinché la premiere continuasse come previsto, senza messaggi e senza interruzioni.

La triste notizia, infatti, non fu condivisa con il resto dei partecipanti che assistettero alla proiezione che, anche una volta terminata la pellicola, erano ignari della morte di Mandela. È stato solo dopo i titoli di coda, alla fine del film, che il co-produttore Anant Singh è salito sul palco per dare la notizia al pubblico.

L'auditorium è caduto in un silenzio tombale di oltre 2 minuti in segno di rispetto. Su Rotten Tomatoes, Mandela: Long Walk to Freedom ha un indice di gradimento del 61% basato su 142 recensioni, con una valutazione media di 6,21 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Il lavoro di Idris Elba in Mandela: Long Walk to Freedom - è impressionante esattamente come la vita di Mandela".