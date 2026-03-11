Man on Fire, Denzel Washington trova il suo degno successore nel remake Netflix

Dopo anni di sviluppo, Netflix ha svelato il trailer e la data d'uscita del remake di una delle più amate pellicole con Washington, che stavolta verrà narrata in forma seriale

Netflix ha diffuso in streaming un primo teaser trailer di Man on Fire - Sete di vendetta, la serie remake del cult con Denzel Washington uscito nel 2004 e nuovo adattamento dei romanzi di A.J. Quinnell.

A ricoprire il ruolo del protagonista stavolta ci sarà Yahya Abdul-Mateen II, già noto per aver partecipato a franchise come Aquaman, alla serie HBO Watchmen e più recentemente nella serie Marvel Television Wonder Man.

Man on Fire: Denzel Washington e Dakota Fanning in un banner promozionale del film

Perché Yahya Abdul-Mateen II non fa rimpiangere Denzel Washington

Dal primo trailer di Man on Fire si capisce abbastanza chiaramente perché Yahya Abdul-Mateen II riesca a non far rimpiangere una grande e amata star come Washington, che aveva reso iconico il personaggio di John Creasy nel film omonimo.

L'attore della serie non prova infatti a replicare la performance del suo predecessore: al contrario, il filmato suggerisce che stia portando sullo schermo una versione diversa del personaggio, più adatta a una narrazione seriale e molto più contemporaneo.

Nel film diretto da Tony Scott, Creasy era rappresentato come un uomo già logorato dalla vita, quasi alla fine del suo percorso e dotato di un'aura tragica e definitiva. L'intera storia aveva il sapore di un'ultima redenzione. Nel trailer della serie, invece, il Creasy interpretato da Abdul-Mateen è più giovane, fisicamente nel pieno delle sue capacità e con una rabbia che sembra ancora pronta a esplodere.

Man on Fire: Yahya Abdul-Mateen II e Billie Boullet in una scena

In che modo la serie Netflix sarà diversa dal film del 2004

Il film con Washington adattava principalmente il romanzo Man on Fire dello scrittore A. J. Quinnell, concentrandosi sulla protezione di una bambina e la vendetta che segue al suo rapimento. La serie, invece, attingerà a più libri della saga di Creasy (verrà adattato anche The Perfect Kill), ampliando di molto l'arco narrativo. Questo significa che la storia non si esaurirà in un singolo evento, ma potrà seguire il personaggio in missioni e contesti diversi.

Anche il rapporto centrale della storia cambia. Nel film Creasy proteggeva una bambina interpretata da Dakota Fanning, e la relazione tra i due era costruita come un legame quasi padre-figlia. Nella serie, invece, la persona che Creasy deve proteggere è una ragazza più grande, una teenager. Questa scelta permette di sviluppare un rapporto più complesso, fatto non solo di protezione ma anche di conflitti, dialoghi e dinamiche più mature.

Quando esce in streaming la nuova serie Man on Fire?

Nel diffondere ufficialmente il primo trailer della serie, Netflix ha annunciato contemporaneamente che gli episodi di Man on Fire saranno disponibili sulla sua piattaforma a partire dal 30 aprile 2026.

Nel resto del cast troviamo anche Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy e Paul Ben-Victor. Kyle Killen (Halo, Awake, Lone Star) è autore, produttore esecutivo e showrunner. Arnon Milchan, Yariv Milchan, e Natalie Lehmann sono gli altri produttori esecutivi della serie.