Man of Tomorrow: il protagonista di una serie DC entra nel cast di sequel di Superman

Una della star della serie Lanterns, in arrivo su HBO Max, farà parte del gruppo di interpreti al lavoro sul film diretto da James Gunn.

Il cast di Man of Tomorrow, il sequel di Superman, si è arricchito con il protagonista di una delle serie live-action targate DC. Aaron Pierre, star di Lanterns, è stato infatti confermato come uno degli attori coinvolti nel lungometraggio che proseguirà le avventure del supereroe interpretato da David Corenswet.

Chi reciterà nel sequel di Superman

DC Studios non ha ancora commentato la notizia dell'arrivo di Aaron Pierre tra gli interpreti di Man of Tomorrow, film in arrivo nelle sale americane il 9 luglio 2027.

Nel lungometraggio Superman e Lex Luthor, interpretati da David Corenswet e Nicholas Hoult, dovranno unire le forze per sconfiggere una minaccia aliena, Brainiac, personaggio che sarà interpretato da Lars Eidinger.

Nel cast del sequel ci saranno inoltre Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo e Sara Sampaio che ritorneranno nel mondo della DC con i ruoli di Lois Lane, Jimmy Olsen ed Eve Teschmacher. Tra i ritorni dovrebbero anche esserci quelli di Isabela Merced e Maria Gabriella de Faria.

Le riprese del prossimo film, anche in questo caso scritto e diretto da James Gunn, inizieranno a breve, già ad aprile, e proseguiranno nella città di Atlanta fino all'estate.

Il coinvolgimento delle Lanterne in Man of Tomorrow

Aaron Pierre sarà coinvolto nel mondo dei fumetti in estate, grazie al debutto sugli schermi della serie Lanterns. Gunn sembra voglia unire tutti i tasselli del DC Universe, motivo per cui una delle Lanterne, che si occupa di controllare la Terra, sarà coinvolta nella trama.

L'attore nello show sarà John Stewart, un nuovo arrivo tra le fila delle Lanterne Verdi, che dovrà fare i conti con Hal Jordan, il veterano interpretato da Kyle Chandler che potrebbe avere un costume ispirato a un celebre videogame.

I due dovranno indagare su un omicidio e si ritroveranno alle prese con un oscuro mistero sulla Terra.

Pierre, ancora prima di Lanterns, aveva già lavorato nel mondo della DC in occasione di Krypton, serie in cui era Dev-Em.

I fan dei fumetti della DC non possono quindi che attendere con curiosità lo sviluppo del prossimo film con al centro le avventure di Clark Kent e le nuove anticipazioni su come Gunn sta unendo tutti i mondi raccontati nei fumetti.