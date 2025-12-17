Lanterns: il costume di Hal Jordan nella serie DCU sarà ispirato a questo celebre videogame?

HBO Max ha recentemente deluso i fan anticipando l'uscita di un nuovo trailer di Lanterns che era una versione più breve di un'anteprima che avevano già visto. All'epoca sembrava probabile che il trailer sarebbe stato pubblicato online, soprattutto perché era già stato mostrato agli eventi della piattaforma.

Ora è emersa un'altra possibile descrizione del filmato, che fa ulteriore luce su cosa aspettarsi dalla serie e, più nel dettaglio, sul costume da Lanterna Verde che indosserà Hal Jordan.

In precedenza, sembrava che la serie dovesse debuttare all'inizio del 2026, ma alcuni recenti sviluppi hanno portato Warner Bros. a posticipare l'arrivo in streaming all'estate o al periodo immediatamente successivo.

Green Lantern, un'illustrazione dai fumetti

Il costume ricorderà ai fan il videogame Injustice

Si è parlato molto dei costumi di Hal Jordan e John Stewart nella serie DCU e se saranno reali o realizzati in CG. In Superman, Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, indossava un costume reale invece di uno generato dal suo anello Green Lantern Corps. Sembra che lo stesso accadrà anche per Lanterns.

A quanto pare, ha una classica combinazione di colori verde, nero e bianco, con alcuni accenti dorati. Descritto come "medievale e strano" (in senso positivo), è molto dettagliato e "simile a una tuta alternativa di Injustice" che incorpora una "vera corazza medievale". Hal avrebbe la tuta appesa nel suo armadio insieme a diverse giacche di pelle. La indossa poi senza maschera.

Non vengono mostrate creazioni dell'anello magico, e questa indiscrezione ipotizza che Hal e John abbiano solo un anello del Corpo delle Lanterne Verdi da dividere tra loro, poiché sembra che se Hal non passa il testimone a John, questi non potrà diventare una Lanterna Verde.

Green Lantern, i personaggi a fumetti

Lanterns avrà una trama profondamente politica al centro?

Descritto come "irreale", Lanterns avrà un tono simile a Watchmen, con un'atmosfera da poliziesco realistico simile a True Detective e Omicidio a Easttown, due altre amatissime serie targate HBO.

Sembra che gli antagonisti della serie saranno "estremisti di destra" (presumibilmente di estrema destra) in una "città un po' abbandonata". Per quanto riguarda la presenza di un supercattivo, chi ha divulgato le informazioni ritiene che le riprese di un cimitero potrebbero alludere a Black Hand.