"Troppo poco verde?": la risposta geniale di HBO alle critiche sul trailer di Lanterns

Non tutti i fan sono soddisfatti del trailer di Lanterns, nuova serie DC dedicata alle Lanterne Verdi, diffuso qualche ora fa. Tra le varie critiche la più diffusa riguarda la mancanza del colore verde - simbolo dei personaggi dei fumetti - nel promo, ma questa obiezione ha suscitato una risposta esilarante da parte di HBO Max.

Perché i fan si lamentano del teaser di Lanterns?

Interpretata da Aaron Pierre e dalla star di Friday Night Lights Kyle Chandler, la serie HBO segue le vicende dei poliziotti intergalattici John Stewart e Hal Jordan. Chi si aspettava uniformi scintillanti e costumi verdi da supereroi rimarrà deluso.

I DC Studios hanno dichiarato fin dall'inizio che la serie sarebbe stata "più simile a True Detective che ai Guardiani della Galassia" e il primo teaser di Lanterns conferma questa ipotesi, mostrando la recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Verdi Hal Jordan alle prese con una misteriosa indagine di omicidio nel cuore degli Stati Uniti. Plot decisamente "terrestre" tanto da sollevare lamentele sui social media.

Per rispondere alle reazioni negative, l'account HBO Max X ha condiviso un sarcastico messaggio pubblicando lo screenshot di un cestino di cibo verde tratto dall'anteprima.

Che cosa sappiamo di Lanterns?

Chris Mundy è lo showrunner e produttore esecutivo della serie co-firmata con Damon Lindelof e Tom King. Aaron Pierre interpreta John Stewart, Kyle Chandler è l'esperto Hal Jordan e Ulrich Thomsen veste i panni di Sinestro. Anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones completano il cast dello show che debutterà su HBO ad agosto.

"Le riprese sono state grandiose" ha dichiarato Aaron Pierre. "Siamo tutti molto orgogliosi ed emozionati. È stato un lungo processo per molti fan e sostenitori. E spero davvero con tutto il cuore che renderemo tutti orgogliosi ed entusiasti di averlo fatto, perché siamo emozionati e orgogliosi."