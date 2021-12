Mamma, ho perso l'aereo: Devin Ratray accusato di aver tentato di strangolare la fidanzata

Secondo TMZ, Devin Ratray e la sua ragazza hanno avuto una brutta discussione e l'interprete di Buzz in Mamma, ho perso l'aereo è diventato violento con la fidanzata. L'articolo riporta che la donna ha presentato una denuncia alla polizia un giorno dopo il presunto incidente avvenuto la scorsa settimana, sostenendo che l'attore le avrebbe dato un pugno in faccia dopo aver tentato di strangolarla.

Fonti vicine alle forze dell'ordine hanno riferito a TMZ che i poliziotti sono stati chiamati da un hotel vicino al centro di Oklahoma City dopo la presunta lite domestica, aggiungendo che la coppia avrebbe deciso di separarsi per la notte una volta che le cose si sono calmate.

Il rapporto della polizia ottenuto da Page Six conferma che l'incidente in questione ha avuto luogo il 9 dicembre anche se un portavoce del dipartimento di polizia di Oklahoma City ha riferito che non è ancora stata sporta denuncia. Tuttavia, per motivi di privacy, le parti coinvolte non vengono rivelate nella suddetta relazione.

Un rappresentante di Devin Ratray, inizialmente, ha deciso di non rispondere immediatamente alla richiesta di un commento da parte Page Six, anche se in seguito ha riferito a TMZ che sebbene "non sia successo nulla di violento", è scoppiata una discussione che ha portato i due ad allontanarsi l'uno dall'altra quella notte.