Mamma ho perso l'aereo, Chris Columbus: "Una delle scene più celebri del film è nata per sbaglio"

Una delle scene più iconiche di Mamma, ho perso l'aereo non era prevista. Un vero e proprio colpo di fortuna, visto che si è rivelata una delle sequenze più famose di tutto il film.

A parlarne è stato Chris Columbus, intervenuto nel podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter alla Vigilia di Natale. In realtà, la scena era presente nel copione ma a stamparla nella memoria degli spettatori ha contribuito Macaulay Culkin.

L'urlo di Kevin McCallister

"La scena del dopobarba era nella sceneggiatura. Parte di essa è nata per caso" ha spiegato Columbus "[Culkin] doveva mettere il dopobarba, appoggiare le mani sul viso, rimuoverle immediatamente e poi urlare".

Primo piano di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

Macaulay Culkin modificò un po' il gesto:"Questa era la direzione che gli avevo dato durante il primo ciak. Ma ha tenuto le mani sul viso. Per qualche motivo, non so perché, forse era nervoso. Non ha tolto le mani dalle guance e così ci ha fatto ridere tutti. Abbiamo lasciato la scena nella prima anteprima del film, e il pubblico l'ha adorata".

La scena del dopobarba

In Mamma, ho perso l'aereo, Kevin McCallister (Macaulay Culkin) dimenticato a casa per le festività natalizie dalla famiglia in partenza per una vacanza a Parigi, mentre è in bagno dopo essersi lavato si mette per sbaglio il dopobarba del padre sulle guance e inizia ad urlare per il bruciore.

Come ogni anno nelle feste natalizie, Mamma, ho perso l'aereo di Chris Columbus con protagonista Macaulay Culkin, tornerà in tv settimana prossima il 2 gennaio su Italia 1.