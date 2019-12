Mamma, ho perso l'aereo 2, critiche per il taglio di Donald Trump: "Era amato prima di essere il nuovo Hitler"

Mamma, ho perso l'aereo 2 è tornato a far notizia a causa del taglio del cameo di Donald Trump dalla messa in onda del film avvenuta su un network canadese e Fox News ha criticato duramente quanto accaduto.

Durante la trasmissione Fox & Friends l'ospite Mark Steyn ha parlato di quanto accaduto dichiarando: "Penso che in realtà siano terrorizzati dal fatto che le persone si ricordino che Donald Trump, prima di diventare il nuovo Hitler, fosse un'amata figura culturale da moltissime persone". Il commentatore, ribadendo perché è sbagliato tagliare il cameo del presidente degli Stati Uniti dal film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, ha aggiunto: "Penso che le persone siano terrorizzate da questi piccoli dettagli che possono ricordare alle persone come siano impazziti i suoi oppositori".

La conduttrice Katie Pavlich ha inoltre sostenuto che la scelta della CBC, ufficialmente presa per poter rispettare gli spazi dati agli spot da mandare in onda (qui le dichiarazioni ufficiali), sia da considerare una "forma di censura".

L'emittente canadese, dopo poche ore, ha voluto ribadire: "Come spesso accade con i film che vengono adattati per la messa in onda televisiva, Mamma, ho perso l'aereo 2 è stato modificato per motivi legati alla sua durata. La scena con Donald Trump è una delle tante che sono state tagliate perché non considerate essenziali per la trama. Questi tagli sono stati realizzati nel 2014 quando è stato acquistato per la prima volta il film e prima che Mr. Trump venisse eletto Presidente".

Nel film Donald Trump appariva brevemente per dare delle indicazioni al giovane protagonista mentre si trovava in un albergo lussuoso di New York, elemento considerato non rilevante per la storia.