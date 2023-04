Malizia stasera su Cielo: trama e cast del film erotico con Laura Antonelli

Stasera 15 aprile su Cielo alle 21:20 va in onda Malizia. La commedia erotica diretta da Salvatore Samperi e scritta da Ottavio Jemma e Salvatore Samperi, Sandro Parenzo. Trama, curiosità e cast del lungometraggio con Laura Antonelli.

Laura Antonelli è la sensuale protagonista di 'Malizia', diretto da Salvatore Samperi nel '73

Malizia: Trama

Angela La Barbera viene chiamata a prendere servizio presso la casa di Ignazio La Brocca, facoltoso gestore di una sartoria ben avviata. La Brocca ha perso la moglie di recente, e quindi Angela - oltre ad occuparsi delle faccende domestiche - si prende cura di lui e dei suoi tre figli maschi, Antonio, Nino ed Enzino. Ma la ragazza, sensuale e procace, si fa apprezzare anche per le forme generose che lascia intravedere sotto le vesti sottili, e per il quattordicenne Nino diventerà una vera e propria ossessione erotica.

Malizia: Curiosità

Malizia è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 29 Marzo 1973. Le riprese del film si sono svolte in Sicilia, tra Acireale e Catania. In Italia fu il terzo film per incassi della stagione cinematografica 1972/73 dietro Il padrino e Ultimo tango a Parigi. La pellicola ha vinto tre Nastri d'argento: Miglior attrice protagonista (Laura Antonelli), Migliore attore non protagonista (Turi Ferro) e Migliori costumi. Nel 1991 è stato realizzato un sequel, Malizia 2000, il film andrà in onda stasera, sempre su Cielo, alle 23:10.

Malizia: Interpreti e personaggi