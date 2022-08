Malizia: la commedia erotica con Laura Antonelli stasera su Cielo

Stasera su Cielo in prima serata, per il ciclo "Scandalo italiano", va in onda Malizia, commedia erotica del 1973 di Salvatore Samperi, interpretato da Laura Antonelli e Turi Ferro.

Laura Antonelli è la sensuale protagonista di 'Malizia', diretto da Salvatore Samperi nel '73

La trama ci porta a Catania negli anni '50. Il cavalier Ignazio La Brocca (Turi Ferro), un commerciante in tessuti (Turri Ferro), padre di tre figli, rimane vedovo. Il giorno stesso dei funerali della consorte arriva in casa sua una giovane e bella domestica, Angela La Barbera (Laura Antonelli). Il cavaliere desidera sposarla a tutti i costi; lei accetta a patto che i figli acconsentano al loro matrimonio. Tuttavia la bellezza della donna risveglia ben presto i desideri anche dei ragazzi, soprattutto del quattordicenne Nino (Alessandro Momo), turbato da morbose fantasie di adolescente.

Malizia è stata un vero e proprio caso cinematografico degli anni '70 e '80. Ha inaugurato la commedia sexy italiana, lanciando e consacrando come sex symbol una splendida Laura Antonelli che nel ruolo di Angela, domestica tuttofare, incarna l'innocenza, la virtù e, soprattutto, la malizia. Questo film di Samperi mescola richiami letterari e temi quali sesso in provincia, ipocrisie borghesi e tormenti adolescenziali. È diventato il modello imprescindibile per la commedia erotica degli anni a venire, ed è ancora oggi ricordato come un grande "cult" tutto italiano, un fenomeno di costume del suo tempo, peraltro non solo nazionale ma internazionale, in grado di appassionare, e far innamorare, intere generazioni.

La serata prosegue con il film Malizia 2000 del 1991 di Salvatore Samperi, sequel di "Malizia". Ritroviamo Angela e Ignazio la cui già precaria armonia coniugale viene messa ulteriormente a rischio da nuovi equivoci e vicende causate dall'arrivo di un giovane archeologo, Lance Bruni, insieme al figlio quindicenne Jimmy.